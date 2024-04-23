أحمد كشري: الداخلية في موقف صعب ولدينا أمل كبير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن موقف فريقه صعب للغاية في جدول ترتيب الدوري المصري، ولكن لديه أمل في عبور تلك الكبوة.

وسيطر التعادل الإيجابي 1-1، على نتيجة مباراة الداخلية وفيوتشر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من عمر الدوري المصري الممتاز «دوري Nile».

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 25 نقطة بالمركز السادس، كما ارتفع رصيد الداخلية عند 11 نقطة بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري في نسخته الـ 65 «دوري Nile».

وتابع كشري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "خضنا مباراتين أمام إنبي ومودرن فيوتشر وتعادلنا خلالهم، وأعتقد أننا كنا الأفضل والفريق يتطور، بجانب دخول 5 لاعبين للمشاركة لأول مرة في الدوري، خاصةً أنهم لم يشاركوا منذ التعاقد معهم في بداية الموسم الجاري".

وأضاف أحمد كشري: "نفقد 5 لاعبين أساسيين ما بين إصابات وإيقافات، وخسرنا نقطتين أمام مودرن فيوتشر، ومبروك ليهم النقطة أمامنا لأن فرصنا كانت الأكثر والأوفر حظًا".

واستطرد مدرب نادي الداخلية: "أعشق التجارب الصعبة، والجميع يعلم مافعلناه مع أسوان والإنتاج الحربي من قبل، وسوف نعمل على البقاء في الدوري والتمسك بالأمل حتى النهاية".