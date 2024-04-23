الكشف عن موقف عواد من المشاركة في مباراة الزمالك ودريمز 

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توجه عقب مواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية، إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة على الظهر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عواد يتمسك بالمشاركة ضد دريمز الغاني في مباراة الإياب، ويؤكد جاهزيته التامة للتواجد، بالإضافة إلى جاهزية محمد صبحي من الناحية الطبية".

وأضاف أمير هشام: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، طلب تقرير عن ملعب مباراة الإياب حيث يسعى لخوض 3 تدريبات على الأقل عليه قبل اللقاء المرتقب".

وصعب فريق الزمالك مهمة التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية على نفسه، بعد التعادل السلبى مع دريمز الغاني فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويؤجل حسم بطاقة التأهل لمباراة العودة المقرر لها على ملعب "بابا يارا" بكوماسي الأحد المقبل فى السادسة مساءً.

ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة العودة أمام دريمز الغانى، حيث سيعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التى ارتُكبت فى لقاء الذهاب وأدت إلى التعادل السلبي.