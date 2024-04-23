مدرب الإسماعيلي يوضح سبب التعادل أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى حمد إبراهيم المدرب العام بالفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، رضاه عن التعادل الذي حسم مباراة الدراويش أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وتعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الاتحاد السكندري إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما وصل الإسماعيلي للنقطة 19 في المركز الثالث عشر.

وقال حمد إبراهيم في تصريحاته لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "النادي الإسماعيلي أضاع فرصا عديدة وكنا الأحق بالفوز على الاتحاد في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء ولكن نحمد الله على تحقيق هذه النتيجة الايجابية بالتعادل بهدف لمثله".

وتابع: "نتمنى أن تنعكس النتيجة بشكل جيد على مستوى اللاعبين والعودة لتقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة".

وأضاف: "الإسماعيلي واجه الاتحاد السكندرى وهو فريق كبير وسيعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في مباراة الاتحاد قبل خوض المباريات المقبلة، العصبية في التصرف بالكرة أمام مرمى المنافس سبب إضاعة لاعبينا للعديد من تسجيل أهداف محققة".

واختتم مدرب الإسماعيلي: "الكرات الموضوعة في صندوق خشبي خلال مباراة الإسماعيلي والاتحاد هي فكرة جيدة وأتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بتعميمها في كل مباريات الاندية الاخرى خلال المواجهات القادمة ولمنع أي اختفاء للكرات خلال لعب المباراة وما هو قد يسبب في توتر اللاعبين خصوصا اذا كان فريقهم خاسرا ويسعى لتعديل النتيجة".