اليوم.. يد الأهلي يواجه أولمبيك عنابة الجزائري في كأس الكؤوس الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء نظيره مع فريق أولمبيك عنابة الجزائري في ختام مباريات الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

من المقرر أن تقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز بالمباراة لاستمرار سلسلة الانتصارات في البطولة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة.

كاستيلو: مواجهة عنابة بروفة قوية لمباراة نصف النهائي

أكد عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي أن مواجهة أولمبيك عنابة تعد تحضيرا جيدا وبروفة قوية لمباراة نصف النهائي بعد التأهل بشكل رسمي للمربع الذهبي.

وقال كاستيلو: نسعى لاستمرار سلسلة الانتصارات في البطولة أمام أولمبيك عنابة بعد حسم التأهل لنصف النهائي بشكل رسمي بعد الفوز على بلدية ميلا.

وأضاف كاستيلو: كل تركيزنا حاليا على العودة بلقب كأس الكؤوس الإفريقية الغائب عن خزائن النادي منذ موسمين، ولكننا نسير خطوة بخطوة من أجل تحقيق هدفنا.

وحجز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي رسميا مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا أمس في الدور الرئيسي من البطولة.