اتحاد الكرة يكثف تحضيراته لحضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر وبوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم تحضيراته بشكل قوي الفتر الحالية لحضور 50 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره بوركينا فاسو، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني قرر تحديد أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل موعدا لمباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تقام بالقاهرة.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة بطولة الدوري الممتاز بداية من 28 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.