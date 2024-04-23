بعثة الترجي تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - تسافر بعثة الترجي التونسي صباح اليوم الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا ضمن استعدادات الفريق التونسي لمواجهة نظيره ماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويلتقي الترجي مع صن داونز على ملعب الأخير في ستاد لوفتس في مدينة بريتوريا يوم الجمعة المقبلة.

وتنطلق مباراة الترجي مع صن داونز في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الترجي فاز على صن داونز بهدف نظيف في مباراة الذهاب في تونس، سجله يان ميديرو ساس لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0.

ويحتاج الترجي للحفاظ على النتيجة سواء بالتعادل أو الفوز للصعود إلى النهائي أما صن داونز يحتاج لتسجيل هدفين للفوز أو أكثر من أجل التواجد في النهائي للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه، حيث حصد البطولة الأفريقية مرة واحدة كانت على حساب الزمالك.

