5 مباريات مثيرة بالجولة السابعة بمجموعة الهبوط في المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الاثنين 5 مباريات قوية ومثيرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً مباريات الجولة السابعة للمرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري القسم الثاني أ المحترفين أبرزهم بترول اسيوط مع اسوان، ابو قير للاسمده أمام مصر للمقاصة.

1- بترول اسيوط × اسوان

يواجه فريق بترول اسيوط الوصيف بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 36 نقطة مع فريق أسوان صاحب المركز الثالث بقيادة تامر ابو جبل برصيد 35 نقطة، ملعب نادي البترول، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

نتيجة الدور الأول:

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

الجولة الماضية :

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اسوان على فريق النجوم بثلاثية نظيفة بينما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق وي سلبيًا.

2- جمهورية شبين × دكرنس

يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة أحمد جمعة برصيد 24 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة بقيادة حسن موسي برصيد 32 نقطة، على ملعب نادي شبين الكوم، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين .

نتيجة الدور الأول:

حقق فريق جمهورية شبين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

الجولة الماضية :

وأسفرت الجولة الماضية عن فوز دكرنس على نظيره مكادي، بينما حقق فريق جمهورية شبين الفوز على فريق مصر للمقاصة.

3- ابو قير للاسمده × مصر للمقاصة

يلتقي فريق ابو قير للاسمده متصدر المجموعة بقيادة محمد عطيه برصيد 39 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 12 نقطة، على ملعب نادي ابو قير، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق ابو قير الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول، بينما شهدت الجولة الماضية

الجولة الماضية :

فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق النصر للتعدين بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق مصر للمقاصة الهزيمة من فريق جمهورية شبين بثلاثية مقابل هدف.

4- مكادى × المصرية للإتصالات

يلتقي فريق مكادى صاحب المركز السابع بقيادة نبيل محمود برصيد 23 نقطة مع فريق وي صاحب المركز الرابع بقيادة هاني العقبي برصيد 33 نقطة، على ملعب نادي الجونة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

نتيجة الدور الأول:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

الجولة الماضية :

بينما شهدت الجولة الماضية تعادل فريق وي مع فريق البترول سلبيًا بينما تلقي فريق مكادى الهزيمة من فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف.

5- النصر للتعدين × النجوم

في لقاء الهابطين للدوري القسم الثاني ب يلتقي النصر للتعدين متذيل المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 7 نقاط مع فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة أشرف السيد برصيد 17 نقطة، على ملعب نادي النصر للتعدين، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

نتيجة الدور الأول:

حقق فريق النجوم الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول

الجولة الماضية :

وشهدت الجولة الماضية هزيمة النصر للتعدين من ابو قير بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق النجوم الهزيمة من فريق اسوان بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة الهبوط بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- ابو قير للاسمده 39 نقطة

2- بترول أسيوط 36 نقطة

3- أسوان 35 نقطة

4- وي 33 نقطة

5- دكرنس 32 نقطة

6- جمهورية شبين 24 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط