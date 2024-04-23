موعد مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي فاركو لمواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب.



وتبدأ مباراة فاركو مع المصري البورسعيدي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويمر فاركو بأوقات صعبة بعد تواجده في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويملك في رصيده 12 نقطة بعد خوضه 16 مباراة بعد خسارته في 8 مباريات، والتعادل في 6، وتحقيق الفوز في مباراتين.

ويأمل فاركو في تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يقدم مستويات غير جيدة منذ بداية الموسم.

بينما تعادل المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويهدف المصري في تحقيق الانتصار على فاركو من أجل خطف الثلاث نقاط للتواجد داخل المربع الذهبي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد المصري في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويملك في رصيده 28 نقطة بعد تحقيقه الانتصار في 8 مباريات والتعادل في 4 مواجهات بينما تلقى الخسارة في 5 لقاءات.

