الخميس.. بفرمان من إيهاب جلال الإسماعيلي يلاقي القناة وديا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ، الخميس المقبل، نظيره القناة وديا، على ملعب الأخير.

تأتي مواجهة الفريق للقناة استعدادا لملاقاة الأهلي، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الإسماعيلي مواجهة القناة وديًا بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق .

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة إيهاب جلال، لتجهيز اللاعبين بالشكل المثالي واستغلال الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي ظهروا عليها خلال مباراة الاتحاد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.