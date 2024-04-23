تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب برج العرب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي ضد فاركو في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

وأستقر علي ماهر المدير الفني لنادي المصري علي تشكيل المصري في مباراته أمام فاركو ، وعمل المدرب على تحفيز لاعبي الفريق قبل لقاء اليوم، وأكد على كامل ثقته في جميع عناصر الفريق.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: إسلام عطيه ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي.

في خط الوسط: ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي ، معتز زدام، محمود حمادة

في الهجوم: محمد الشامي.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12نقطة.