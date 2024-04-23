استقالة مدرب مالية كفر الزيات قبل لقاء المنصورة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منير عقيلة، المدير الفني لمالية كفر الزيات، بإستقالته من القيادة الفنية للفريق، وذلك قبل لقاء الفريق أمام المنصورة بعد 3 أيام ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة ببحري بالقسم الثاني ب.

ويحتل فريق مالية كفر الزيات المركز الثالث برصيد 31 نقطة فكان من ضمن المنافسين على صدارة المجموعة حتى الجولات الأخيرة، أما المنصوره فيتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة.

ويحتاج فريق المنصورة للفوز بالمباراة لضمان الصعود لدوري المحترفين والبعد عن أقرب منافسيه القزازين.

نتائج مباريات المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :

تعادل فريق المنصورة مع فريق مركز شباب القزازين سلبيًا في لقاء قمة جماهيري.

فاز فريق صيد المحلة على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله حمادة جلال.

فوز فريق شباب تلا على فريق اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف سجلهما محمود عبد الحفيظ وهشام سرحان لتلا بالشوط الأول واحمد صالح لاتحاد نبروه بالشوط الثاني .

فوز فريق مالية كفر الزيات على فريق بني عبيد بثلاثية مقابل هدف.

تعادل فريق بايونيرز مع فريق بلقاس بهدفين لكل منهما.

ترتيب المجموعة المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :