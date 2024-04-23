"جوميز لا يصلح".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية ويصدم شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، لا يصلح لتدريب الفريق الأبيض، رغم تحقيقه الفوز على الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عفت نصار في تصريحات تلفزيونية على قناة "الحدث اليوم": "أرى أن جوميز مدير فني ضعيف وصاحب أفكار لا تصلح لنادي الزمالك".

أكمل: "جوميز لا يعتمد على لاعبين مميزين، أبرزهم محمد شحاتة وزياد كمال، ويعتمد على لاعبين لا تفيد الفريق حاليا".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "الزمالك يستحق مديرا فنيا أفضل من جوزيه جوميز، ويجب عدم مشاركة شيكابالا بشكل أساسي والإعتماد عليه ربع ساعة فقط، وظهر ذلك واضحا على أدائه في الفترة الماضية".

جدير بالذكر، أن الزمالك تعادل في المباراة الماضية مع دريمز الغاني، سلبيا دون أهداف، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وشارك محمود شيكابالا بشكل أساسي وتم تغييره في الشوط الثاني.

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