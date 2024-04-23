الارشيف / اخبار الرياضه

"احتياطي في المستقبل".. لاعب ليفربول السابق ينتقد محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق لاعب السابق جيمي كاراجر، على قرار يورجن كلوب المدير الفني للفريق، باستبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي للفريق في مباراة فولهام، التي أقيمت يوم الأحد السابق وانتهت لصالح الريدز، بنتيجة 3-1.

وقال كاراجر في تصريحات تلفزيونية: "الفريق يحتاج عناصر جديدة، وربما يكون فكر كلوب بأن صلاح، سيقدم إضافة، عندما يشارك بديلا، لكن لنكون واقعيين، صلاح لا يعاني من الإرهاق مثل باقي اللاعبين".

وأضاف: "هذا لأنه لم يشارك مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، لكنه لم يكن جيدا خلال الأسابيع الماضية، والأفضل له أن يشارك كلاعب احتياطي في المستقبل".

اقرأ أيضًا:

"ممكن الشناوي يبقى على الدكة".. سيف زاهر يكشف آخر استعدادات كولر لمواجهة مازيمبي

"7 أهداف".. نتائج مباريات اليوم

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا