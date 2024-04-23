ما هو مصير شوبير بعد عودة الشناوي؟ رد ناري من الغندور

محمد اسماعيل - القاهرة - علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على مستقبل مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد عودة محمد الشناوي الحارس الأساسي الذي يعاني من الإصابة.

وتشهد الفترة الحالية تألقا شديدا لمصطفى شوبير رفقة النادي الأهلي، وآخرها في مواجهة مازيمبي الماضية في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال خالد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وجه نظري أن مصطفى شوبير مكسر الدنيا في الوقت الحالي، ويقدم مستوى مميزا، وحتى إن عاد الشناوي من الإصابة يستمر شوبير أساسيا في بطولة أفريقيا".

أضاف: "أمر المشاركة بالطبع يرجع إلى المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ولكن استمرار شوبير بعد تألقه في الفترة الماضية أمر هام".

جدير بالذكر أن محمد الشناوي يعاني من الإصابة بخلع في الكتف، تعرض لها في الفترة الماضية خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

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