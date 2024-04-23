"لا يحدث في مكان آخر".. ألفارو يحكي موقفا مؤثرا حدث معه في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الإسباني ألفارو جونزاليس لاعب نادي القادسية السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، يروي فيه قصة مؤثرة حدثت معه في المملكة.

وقال ألفارو: "مرحبا أصدقائي، انظروا هذه هي المملكة العربية السعودية، محفظتي استعدتها بعد ثمانية أشهر، لم أراجع الرسائل التي وصلتني عبر التواصل الاجتماعي، لأن لدي الكثير منها، هذه محفظتي، بكل ما فيها من النقود، وأغراضي الأخرى، إنه لأمر مدهش، فهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر، لذا أخبركم عنه".

وانضم ألفارو إلى النصر السعودي عام 2022، من فريق مارسيليا الفرنسي، وفي عام 2023 انتقل إلى القادسية.

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