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غياب هالاند وفودين عن تدريبات مانشستر سيتي

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء غياب الثنائي إيرلنج هالاند و فيل فودين عن المران الجماعي بسبب الإصابة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس في تقرير لها اليوم أن هالاند يعاني من إصابة عضلية وهناك شكوك حول مشاركته في مباراة برايتون وفقاً لتصريحات جوارديولا قبل مباراة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحفية أنه لم يتم الكشف عن سبب غياب فودين حتى الآن.

موعد مباراة مانشسيتر سيتي وبرايتون

ويواصل فريق مانشستر سيتي استعدادته من أجل مواجهة نظيره برايتون، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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