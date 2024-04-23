تعرف على المدير الفني الجديد لمالية كفر الزيات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات برئاسة محمد أبو حطب، إسناد مهمة قيادة الفريق الأول إلى وليد البشكار خلفاً لـ منير عقيلة، لتولي قيادة الفنية خلال مباراة المنصورة في الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة ببحري بالقسم الثاني ب.

حيث تم صرف مكافأة الفوز على تلا بالإضافة إلى ربط صرف مكافأة الفوز على بني عبيد بالفوز على المنصورة.

كما ينوه النادي بأنه يمثل شركة تعد الأعرق في مصر وسبق للفريق المشاركة في الدوري الممتاز، وأن الفريق يقف على مسافة واحدة من الجميع في إطار الروح الرياضية ونفي إشاعات تواطئ الفريق مع نادي المنصورة، وهذه إشاعات ليس لها أساس من الصحة والله الموفق.

وكان منير عقيلة، قد تقدم بإستقالته من القيادة الفنية للفريق، وذلك قبل لقاء الفريق أمام المنصورة ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة ببحري بالقسم الثاني ب.

ويحتل فريق مالية كفر الزيات المركز الثالث برصيد 31 نقطة فكان من ضمن المنافسين على صدارة المجموعة حتى الجولات الأخيرة، أما المنصوره فيتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة.

ويحتاج فريق المنصورة للفوز بالمباراة لضمان الصعود لدوري المحترفين والبعد عن أقرب منافسيه القزازين.

نتائج مباريات المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :

تعادل فريق المنصورة مع فريق مركز شباب القزازين سلبيًا في لقاء قمة جماهيري.

فاز فريق صيد المحلة على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله حمادة جلال.

فوز فريق شباب تلا على فريق اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف سجلهما محمود عبد الحفيظ وهشام سرحان لتلا بالشوط الأول واحمد صالح لاتحاد نبروه بالشوط الثاني .

فوز فريق مالية كفر الزيات على فريق بني عبيد بثلاثية مقابل هدف.

تعادل فريق بايونيرز مع فريق بلقاس بهدفين لكل منهما.

ترتيب المجموعة المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :