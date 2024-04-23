بالصور.. ختام النشاط لمجموعة الأوليمبي الكشفية البحرية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم حفل ختام النشاط لمجموعة الأوليمبي الكشفية البحرية والارشادية والتي بدأت نشاطها من اغسطس ٢٠٢٣ وحتي ابريل ٢٠٢٤ وسط اجواء احتفالية من الاعضاء واسرهم حيث أقيم حفل ختام النشاط بحضور الكابتن ناصر الشاذلي رئيس مجلس الإدارة ، والمحاسب حسن مفيد أمين الصندوق ، أحمد سعيد قطب عضو مجلس الإدارة و نجلاء خليل ، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي

وبحضور كلاً من الكابتن نبيل الشاذلي مؤسس المجموعة والرئيس الشرفي لها. أحمد الخطيب ، رئيس جمعية الكشافه البحرية بالإسكندرية .

و مني غريب رئيس جمعية المرشدات بالإسكندرية.

وعقب الحفل تم إلتقاط الصور التذكارية لختام النشاط