الأهلي يتمسك بـ محمد شكري والبديل في الطريق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد استقرت على الاستمرار في تفعيل بند استعادة الظهير الأيسر محمد شكري من نادي سيراميكا كليوباترا بالرغم من إصابته مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي.

وأشاد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي أف إم بموقف الأهلي مع اللاعب خاصة وإنه من المتوقع ان تصل مدة غيابه إلى ٩ أشهر.

ظهير طلائع الجيش مرشحًا للأهلي

وأضاف شبانة أن إدارة الاسكاوتنج بالنادي قد رشحت يسري وحيد ظهير أيسر طلائع الجيش للانضمام للفريق بخلاف شكري خاصة وإنه لم يتم حتى الان والوصول لاتفاق نهائي لتجديد علي معلول.