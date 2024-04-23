أيمن الرمادي يتابع مباراة فاركو والمصري بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحرص أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على متابعة مباراة فاركو والمصري البورسعيدي اليوم والتي تجمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز .

ويقوم الرمادي بمتابعة المباراة من أجل متابعة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس لفريق فاركو قبل المواجهة المنتظره والتي تجمع بين الفريقين مساء يوم الإثنين القادم الموافق 29 إبريل الجاري ببطولة الدوري المصري الممتاز .

ويعمل الرمادي على عقد العديد من الجلسا مع لاعبي سيراميكا قبل مواجهة فاركو من أجل تصحيح أخطاء لاعبي الفريق التي وقعوا فيها المباريات الماضية .

وبدأ فريق سيراميكا، تدريباته المكثفة ، في إطار الاستعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام فريق فاركو، في الجولة الـ19 على ارض ملعب استاد المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل 22 أبريل الجارى.

وعلى جانب متصل أثبتت الأشعة إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع محمد شكري خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعهما الفريق من 17 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في مثلهما وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في خمسة .