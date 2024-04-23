طلب عاجل من جوميز قبل مواجهة الزمالك ودريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من محمد أسامة طبيب الفريق سرعة تجهيز الثلاثي احمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر لمواجهة دريمز المقبلة.

وكان الثلاثي قد غابوا عن مباراة الزمالك الماضية ضد دريمز الغاني في ذهاب نذف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف.

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بغانا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويعول مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب على الفريق الأول لكرة القدم التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة في ظل تراجع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، واحتلاله المركز العاشر برصيد 21 نقطة.