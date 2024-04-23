هل يلحق كوكا وأكرم توفيق بمباراة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا؟  

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الاهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره مازيمبي الكونغولي من دون أهداف، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا: الاهلي يحصل على 2.5 مليار جنيه من فيفا.. تفاصيل

ويترقب الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر موقف الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا من المشاركة في مباراة مازيمبي المقبلة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لآشعة لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة مازيمبي المقبلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرج الثنائي مصابًا في مباراة مازيمبي الكونغولي الماضية، حيث تعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة تحت الركبة، فيما تعرض أكرم توفيق للإصابة في وجهه.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز في مباراة الإياب المقبلة أمام مازيمبي بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.