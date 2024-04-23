عرض سعودي لضم إمام عاشور ورد مفاجئ للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، وجود عرض من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور، بداية من الموسم الحالي، من نادي ميتلاند الدنماركي، بعد رحلة احتراف قصيرة.

قال محمد فاروق، خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "ten": "نادي التعاون السعودي تحدث مع أحمد يحيى وكيل إمام عاشور، من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل".

أضاف: "نادي التعاون السعودي ينوي التقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي، من أجل التعاقد مع إمام عاشور رسميا في الصيف".

وأتم تصريحاته: "هناك ترحيب من النادي الأهلي ببيع اللاعب إمام عاشور، حال وصول العرض إلى 7 ملايين دولار كاش".

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