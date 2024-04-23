بيراميدز: الفوز هدفنا في جميع المباريات للحفاظ على قمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والمقرر لها مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: "من الضروري التركيز في مواجهة البنك الأهلي ومواصلة مشوار الانتصارات، والمرحلة المقبلة لا تسمح التفريط في أي نقاط في مشوار الدوري مع احتلال الفريق لقمة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة".

أضاف: "الفوز هو هدف الفريق في كل اللقاءات المقبلة، ومن المهم مواصلة سلسلة الانتصارات وحصد الفوز الثالث تواليا للاستمرار على القمة، وجميع اللاعبين جاهزون تماما لمباراة البنك الأهلي".

أكمل: "الروح المعنوية في أفضل حالاتها بعد الانتصارات الأخيرة واللاعبين لديها رغبة في مواصلة المشوار بكل قوة بالدعم غير المحدود المقدم من جانب الإدارة للفريق".

وعبر المدير الرياضي عن فخره الشديد بالحالة الفنية والبدنية والتي وصل لها لاعبو الفريق في الفترة الماضية ونجاحهم في تحقيق الانتصارات الأخيرة التي منحت الفريق الصدارة وإصرارهم على مواصلة المشوار بكل قوة.

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