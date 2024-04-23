الامارات | نيوكاسل محروم من نجمين حتى نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم خدمات لاعبيه جو ويلوك ولويس مايلي حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

ويسعى نيوكاسل لاقتناص أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وذلك خلال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعاني ويلوك (24 عاما) من إصابة في وتر العرقوب في معظم فترات الموسم بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة، بينما يغيب مايلي (17 عاماً) عن الملاعب بسبب مشكلة في أسفل الظهر.

وبينما كان يجهز لاعبيه لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأربعاء، اعترف إيدي هاو، مدرب كريستال بالاس، بأن كلا اللاعبين ربما يكونا قد ظهرا للمرة الأخيرة في الموسم.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان ويلوك العودة، قال هاو: "لا نعتقد ذلك. لقد توصل الطاقم الطبي وجو لاتفاق يقضي بأن الفترة التي يقوم فيها بتقوية المنطقة المحيطة بوتر العرقوب ستفيده أكثر، لذلك ذهب لرؤية أخصائي، وقالوا: (انظر، لديك بضعة خيارات هنا)".

وأضاف هاو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "كان بإمكانه الاستمرار في اللعب، لكنني أعتقد أن النظرة على المدى الطويل كانت تقول: دعونا نجعله لائقا للموسم المقبل، وهذا ما يعمل الجميع من أجله".

وانضم ويلوك لنيوكاسل قادما من أرسنال خلال صيف عام 2021 بعد فترة إعارة رائعة للغاية، لكنه شارك في 14 مباراة فقط خلال الموسم الحالي.

في المقابل، فقد تم الاستعانة بمايلي في الفريق الأول، في ظل أزمة الإصابات التي عانت منها صفوف الفريق خلال الموسم، حيث خاض عدد من المواجهات الهامة للفريق من بينها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مدرب نيوكاسل عن مايلي قائلا "القرار الذي تم اتخاذه بشأنه مرة أخرى كان للنظر إلى مستقبله على المدى الطويل ومحاولة حمايته، لذلك لن نراه مرة أخرى هذا الموسم".

شدد هاو "لقد قدم أداء رائعا هذا الموسم، لكنني أعتقد أنه مع مشكلة الظهر التي يعاني منها، ربما تكون الراحة هي الطريقة الصحيحة بالنسبة للجميع".