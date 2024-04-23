الامارات | أستون فيلا يمدد عقد مدربه إيمري حتى 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدد المدرب الإسباني يوناي إيمري عقده مع نادي استون فيلا الإنجليزي اليوم الثلاثاء حتى عام 2027 على أدنى تقدير.

وكان العقد الأصلي لإيمري يمتد لعامين أخرين لكنه وافق على تمديد عقده لعام أخر، بحسب ما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ويخطط أستون فيلا للتفاوض مع مدربه الإسباني الصيف المقبل بشأن تمديد عقده لفترة أطول.

وحقق إيمري (52 عاما) مسيرة متميزة مع أستون فيلا حيث تولى قيادته خلفا لستيفين جيرارد، بينما كان يصارع الهبوط في نوفمبر 2022، ليصبح الفريق على حافة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما تأهل استون فيلا للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي حيث يلاقي أولمبياكوس اليوناني، ويبدو الفريق مرشحا للفوز بأول لقب قاري منذ عام 1982.

وأثيرت تكهنات حول إمكانية انتقال إيمري لتدريب بايرن ميونخ الألماني وعدة أندية أوروبية كبرى، من بينها فريقه السابق إشبيلية وارسنال وباريس سان جيرمان وذلك بعد مسيرته المتميزة مع النادي الإنجليزي.

وقاد إيمري فريق استون فيلا لإنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع بفارق ست نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.