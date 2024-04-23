الامارات | 5 بطولات دولية في دبي خلال أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم 5 بطولات دولية من بين 11 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة دبي 2024 قائمة البطولات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري، وتنطلق البطولة اليوم الأربعاء 24 أبريل وتقام على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي وتستمر حتى 27 أبريل بمشاركة أكثر من 850 لاعبًا ولاعبة من 34 دولة يتنافسون في 44 مسابقة للبنين والبنات.