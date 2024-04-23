الامارات | رانجنيك أبرز المرشحين لقيادة بايرن ميونخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية ألمانية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفتا (مونشر ميركور) و(بيلد) الألمانيتين اليوم أن رانجنيك هو الآن المرشح الأوفر حظًا لشغل المنصب الشاغر.

وكشفت محطة (سكاي) التليفزيونية إن رانجنيك معتم بتدريب بايرن، فيما أضافت صحيفة (شبورت بيلد) أن المحادثات الأولى جرت بين إدارة النادي والمدرب ومن المقرر أن تزداد وتيرتها في الفترة المقبلة.



ولم يصدر أي بيان رسمي من أي من الطرفين لكن التقارير أشارت إلى إمكانية التوصل لاتفاق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وسبق لرانجنيك (65 عاما) تدريب عدة أندية ألمانية من بينها شالكه ولايبزج، وكان مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2021 - 2022، قبل أن يتم تعيينه مدرباً لمنتخب النمسا عام 2022، حيث يرتبط معه بعقد حتى عام 2026.