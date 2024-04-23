الامارات | تسريب محادثات حكم "الكلاسيكو" مع غرفة "الفار" في "الهدف الشبح" لبرشلونة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن المحادثات التي تمت بين حكم الساحة سيزار جرادو الذي أدار مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وحكام غرفة تقنية الفيديو "الفار" خلال الحالة الجدلية التي شهدتها المواجهة بما بات يسمى "الهدف الشبح"!.

وفرض الغموض نفسه في "الكلاسيكو" بعدما سدد نجم برشلونة لامين يامال كرة على مرمى ريال مدريد أبعدها الحارس الأوكراني لونين بعدما تجاوزت الكرة خط المرمى وكان السؤال وقتها: هل تجاوزت بكامل استدارتها أم لا؟ لكن اللقطات التلفزيونية التي رصدتها الكاميرات لم تجزم ذلك فقرر الحكم جرادو عدم احتساب الهدف واستكمال اللعب.

وكان ريال مدريد قد استفاد من تلك الواقعة وفاز على برشلونة 3-2 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأحد الماضي، 3-2، في الجولة 32 من الدوري الإسباني ليعزز تربعه على القمة بفارق 11 نقطة كاملة ويقترب من التتويج باللقب.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن حكام "الفار" قالوا لحكم الساحة: "إن جسم لونين يغطي على الكرة، وأن البحث مستمر، من أجل الحصول على زاوية واضحة، يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرار".

وأوضحت الصحيفة أن جرادو طلب بعد ذلك من حكام "الفار" التريث ومراجعة اللقطة بهدوء، وقال لهم: "لا تستعجلوا، إنه قرار شديد الأهمية، الأفضل هو الانتظار"، ليرد عليه سانشيز مارتينيز بعد ذلك: "سيزار، لا نملك أي دليل على تجاوز الكرة خط المرمى، لذلك يعاد بداية اللعب بركنية".

وبعدها قرر الحكم: "سنستأنف بضربة ركنية.. ليس لدينا أي دليل على أن الكرة قد دخلت".

ولم تمر سوى دقائق على المباراة حتى أعربت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا عن بالغ امتعاضها لما حدث وأكد الأخير أن "النادي الكاتالوني سيطلب إعادة الكلاسيكو" في وقت صرح المدرب تشافي هيرنانديز قائلاً: "هذا معيب.. أين تكنولوجيا خط المرمى؟"، وبدوره علق الحارس الألماني تير شتيغن: "ما جرى عار على الدوري الإسباني"!.