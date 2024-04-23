بترول اسيوط يصطدم بـ أسوان بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق بترول اسيوط الوصيف بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 36 نقطة مع فريق أسوان صاحب المركز الثالث بقيادة تامر ابو جبل برصيد 35 نقطة، ملعب نادي البترول، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

نتيجة الدور الأول:

كانت نتيجة الدور الأول، حيث حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

الجولة الماضية :

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اسوان على فريق النجوم بثلاثية نظيفة بينما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق وي سلبيًا.

ترتيب مجموعة الهبوط بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- ابو قير للاسمده 39 نقطة

2- بترول أسيوط 36 نقطة

3- أسوان 35 نقطة

4- وي 33 نقطة

5- دكرنس 32 نقطة

6- جمهورية شبين 24 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط