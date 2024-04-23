مانشستر سيتي يزاحم أرسنال لضم غيماريش

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في منافسة قوية مع نظيرتها في أرسنال الحصول على خدمات النجم برونو غيماريش ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة "تيلغراف" الإنجليزية في تقرير لها اليوم: " مانشستر سيتي و آرسنال مهتمين بالتعاقد مع برونو غيماريش خلال الصيف القادم ".

وأكدت الصحيفة أن الفريق السماوي سيحاول حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل المنافسة الشرسة على البطولات المحلية والخارجية التي يخوضها الفريق تحت قيادة المدير الفني المخضرم بيب جوارديولا.

غياب هالاند وفودين عن تدريبات مانشستر سيتي

شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء غياب الثنائي إيرلنج هالاند و فيل فودين عن المران الجماعي بسبب الإصابة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس في تقرير لها اليوم أن هالاند يعاني من إصابة عضلية وهناك شكوك حول مشاركته في مباراة برايتون وفقاً لتصريحات جوارديولا قبل مباراة تشيلسي الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحفية أنه لم يتم الكشف عن سبب غياب فودين حتى الآن.

ويواصل فريق مانشستر سيتي استعدادته من أجل مواجهة نظيره برايتون، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.