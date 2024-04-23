محاضره فنيه للاعبى يد الزمالك قبل مواجهة الأبيار الجزائري

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة الأبيار الجزائري، المقرر لها اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وشرح مجدي أبو المجد، التعليمات الفنية لكل لاعب والأدوار المطلوبة منه، بجانب استعراض بعض اللقطات المسجلة لفريق الأبيار، والتي أعدها علاء الدين أحمد، محلل الأداء، لشرح نقاط القوة والضعف الخاصة بالمنافس.

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21، في المباراة الأولى، من الدور الرئيسي للبطولة.