إصابة جديدة تضرب ليفربول قبل مواجهة إيفرتون في الديربي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن غياب نجم الفريق عن مباراة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره إيفرتون غدًا الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأعلن كلوب عن غياب ديجو جوتا عن مواجهة الفريق غدًا أمام إيفرتون بسبب الإصابة التي تعرض في مباراة فولهام الأخيرة.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الديربي: “غياب جوتا عن مباراة إيفرتون، كما أنه سيغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة”.

وأضاف: “مباراة إيفرتون دائمًا ما تكون صعبة، وجوديسون بارك يمكن أن يخلق أجواء رائعة، وعندما يلعبون ضد ليفربول فالأمر أكثر من مجرد ثلاث نقاط”.

وأكمل: “الأمر مع نهاية الموسم لا يتعلق بلعب كرة قدم جميلة، فقط الفوز وتجميع النقاط، ونحن نستطيع فعل ذلك”.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بالتساوي مع أرسنال المتصدر، إلا أن فارق الأهداف لصالح الجانرز.