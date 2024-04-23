إيقاف قائد ميلان بعد الديربي

تقرر إيقاف دافيد كالابريا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، بعد الديربي أمام الإنتر في بطولة الدوري الإيطالي.

وأصدر القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي، قرارًا بإيقاف كالابريا، لمدة مباراتين بعد أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الديربي.

وتلقى كالابريا الكارت الأحمر، في الدقيقة 95 من ديربي الغضب، أمس الإثنين، بعد أن قام بضرب دافيد فراتيسي لاعب إنتر ميلان في وجهه، وعليه فقد تقرر إيقافه لمدة لقائين.

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بينما سيتم إيقاف ثيو هيرنانديز نجم ميلان ودينزل دومفريز لاعب الإنتر، لمباراة واحدة فقط.

وأكد الحكم الرياضي أن اللاعبان أمسكا بعضهما من رقبتهما، وهو ما أدى إلى حصول كل منهما على بطاقة حمراء مباشرة، فيما ألزم الثنائي ثيو ودومفريز بدفع غرامة بقيمة 10000 يورو.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان فاز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره ميلان، ليتوج بلقب الدوري الإيطالي، أمس الإثنين.