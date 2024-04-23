"العملاق وصاحب الخبرة".. مدافع دريمز الغاني السابق يؤكد إمكانية الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مدافع دريمز السابق صامويل إنكوم، إمكانية الفوز على الزمالك، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والوصول إلى نهائي البطولة.

وقال إنكوم في تصريحات عبر موقع "Ghanasoccernet": "هذا هو الوقت المناسب للغانيين لدعم فريق دريمز، لأنه يوجد واجب وطني لممثلي غانا، ويمكن للفريق هزيمة الزمالك المصري صاحب الخبرة، الزمالك يمكن أن لكن كل شيء سيعتمد على العقلية التي سيأخذها في المباراة".

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز، على ملعب بابا يارا الرياضي، في السابعة مساء الأحد المقبل 28 أبريل.

ووصف الموقع الغاني، الزمالك بـ"العملاق المصري"، كما أشار إلى فريق دريمز يهدف إلى تحقيق انتصارا تاريخيا والوصول إلى النهائي.

اقرأ أيضًا:

"ممكن الشناوي يبقى على الدكة".. سيف زاهر يكشف آخر استعدادات كولر لمواجهة مازيمبي

"7 أهداف".. نتائج مباريات الدوري المصري اليوم