الامارات | تحديد موعد سباق "القفال 33".. من جزيرة صير بونعير إلى شواطئ دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق "القفال" في نسخته الثالث والثلاثين للمسافات الطويلة، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، عن تشكيل فرق العمل واللجان العاملة في الحدث المرتقب إقامته خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي عقد أمس الاثنين.

وأعلنت اللجنة ان السباق، سينطلق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

ويحتفل السباق هذا العام بوصوله إلى النسخة الثالثة والثلاثين، حيث كان ظهوره الناجح بدية من عام 1991 وجاءت انطلاقته ترجمة لفكرة مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليحمل رسالة ذات قيم للأجيال المتعاقبة من أجل المحافظة على إرث الأجداد والآباء الذين ارتبطت حياتهم بالبحر باعتباره مصدراً للرزق.

واطلعت اللجنة العليا المنظمة لسباق "القفال" خلال الاجتماع الأول على الجهود القائمة للتنسيق الفعال مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تساهم في إنجاح فعاليات النادي خاصة سباق القفال الذي يمثل التظاهرة الأعرق مع ختام كل موسم.

وتابعت اللجنة مع الإدارة التنفيذية في النادي تقارير عمل اللجان التي شكلت لتنظيم النسخة الثالثة والثلاثين من مهرجان "القفال" والتي تشمل لجنة الدعم الرياضي ولجنة الدعم اللوجستي والمشتريات ولجنة الإعلام والتواصل والفعاليات ولجنة الصحة والسلامة ولجنة الفحص الفني والسلامة والتحكيم.

كما اطلعت اللجنة العليا على الترتيبات الخاصة باعتماد الجدول الزمني الخاص بالنسخة الثالثة والثلاثين وتأمين سلامة المشاركين وانتقالهم بشكل آمن إلى جزيرة صير بونعير مقر الانطلاقة والتنسيق مع الجهات المسؤولة والجهات المعنية في حكومة الشارقة وكذلك ترتيبات قافلة النادي إلى مكان الانطلاقة وخطط العمل فيما يتعلق بالنقل التلفزيوني وغيرها.

وأكد أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق "القفال 33" خلال الاجتماع ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع اللجان والتنسيق المحكم لإنجاح التظاهرة المرتقبة وإظهار نسخة أكثر تميزاً والعمل على تسهيل مهمة المشاركين من ملاك ونواخذه وبحارة.