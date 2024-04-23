سلة سيدات الترام تتأهل إلى الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الاول لكرة السلة للسيدات بنادي الترام انجازا كبيرا بصعوده الى الدوري الكمتاز لكرة السلة وذلك بعد نجاحه في الفوز في مباراته الاخيرة في مسابقة دوري الدرجة الاولى على منافسه على التأهل فريق السكة الحديد بنتيجة ٣٧/٤٥ .

يضم الجهاز الفني : كريم أشرف مارادونا - مدير فني و زياد الشبكشي - مدرب عام و ريم السيد - مدرب و احمد مسعد - مدير اداري و عبير ابو السعود - مخطط احمال و كابتن عمرو مصطفي رئيس الجهاز .

ويضم الفريق اللاعبات:هديل حسين و ندي مصطفي و نانسي حسن و عاليا حسام و ملك عبدالغفار و كارين خالد و رحاب يسري و صفا محمدو ندي جيزي و شهد حسين و جني وائل و منة اشرف و سارة محمد و حبيبة محمود و سلمي السيد و جني محمد و سارة رضا و سلمي راشد و فرح حجازي و روناء محمد و جنة اشرف .

وفي تصريحات خاصة ل ( بوابة الخليج 365 ) أكد عمرو مصطفى رئيس جهاز كرة السلة بنادي الترام ان انجاز التأهل الى الدوري الممتاز ( أ ) جاء انعكاسا للمجهود الكبير الذي بذل من الجهاز الفني ولاعبات الفريق مشيرا الى ان تأهل الفريق جاء عن جدارة واستحقاق و ان الموسم المقبل سيشهد الكثير من التجهيزات للفريق حتى يظهر بصورة مشرفة وسط المنافسة الصعبة في الممتاز ( أ )