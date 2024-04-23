موعد مواجهة الأهلي ومصر للتأمين في ربع نهائي دوري سوبر السلة

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة ، يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، اليوم نظيره مصر للتأمين في ثاني مواجهات دور الثمانية من بطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best Of 3.





من المقرر أن تبدأ المباراة مع دقات الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، وتقام على صالة مركز شباب الجزيرة ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز للتأهل الى نصف نهائي البطولة.

وكان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى علي فريق مصر للتأمين بنتيجة 100-26 في البطولة.