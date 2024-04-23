موقف زيزو وجابر النهائي من مباراة الزمالك ودريمز وتطورات إصابة فتوح

أعلن نادي الزمالك موقف الثنائي أحمد سيد زيزو وعمر جابر من مباراة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل على ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وأكد الموقع الرسمي للنادي، أن الثنائي أحمد “زيزو” وعمر جابر ثنائي قد انتظما اليوم الثلاثاء التدريبات الجماعية استعداداً لمباراة دريمز الغاني، بعد التعافي من الإصابة.

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وكان “زيزو” قد تعرض للإصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب وتماثل للشفاء وشارك بصورة طبيعية في مران اليوم.

بينما كان يعاني عمر جابر الظهير الأيمن من إصابة بشد في العضلة الضامة مما تسبب في غيابه عن مباراة الذهاب.

وفي السياق ذاته فقد أكد أن أحمد فتوح الظهير الأيسر، يخضع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن نجم الزمالك سيشارك في التدريبات الجماعية غداً الأربعاء بصورة طبيعية استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره دريمز الغاني سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.