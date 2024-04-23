سموحة يضرب بلدية المحلة برباعية في الدوري المصري الممتاز

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في تحقيق الفوز بنتيجة ثقيلة أمام نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز سموحة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره بلدية المحلة، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وسجل رباعية الفوز لصالح فريق سموحة أمام بلدية المحلة، عمرو قلاوة في الدقيقة 32 من صناعة إسلام جابر، وجاستيس ارثر من صناعة محمد كناريا في الدقيقة 42.

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وحسام حسن في الدقيقة 49 من صناعة أبو بكر ليادي، بالإضافة إلى جونيور أجايي في الدقيقة 82 من صناعة مصطفى البدري.

ورفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر.