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التعاون السعودي يكشف حقيقة رغبته في ضم إمام عاشور وزيزو

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إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - الأهلي

كشف نادي التعاون السعودي حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات مع نجمي الاهلي والزمالك، لضمهما خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن نادي التعاون السعودي، يسعى للحصول على خدمات إمام عاشور نجم الاهلي، ولاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وأوضحت صحيفة وفقًا لمصدر داخل نادي التعاون السعودي، أنه لا يوجد أي نية للتعاقد مع أي لاعب مصري خلال الفترة المقبلة.

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وعبر عن تعجبه من ارتباط اسم نادي السعودي بشكل مستمر بلاعبين مصريين.

ويتواجد التعاون في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 48 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي التعاون السعودي كان قد سبق وأن تعاقد مع لاعبين مصريين أمثال، أمير عزمي مجاهد وعصام الحضري وعماد متعب، بالإضافة إلى مصطفى فتحي الذي لعب ولايتين في سكري القصيم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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