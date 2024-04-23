التعاون السعودي يكشف حقيقة رغبته في ضم إمام عاشور وزيزو

كشف نادي التعاون السعودي حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات مع نجمي الاهلي والزمالك، لضمهما خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن نادي التعاون السعودي، يسعى للحصول على خدمات إمام عاشور نجم الاهلي، ولاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وأوضحت صحيفة الرياضية وفقًا لمصدر داخل نادي التعاون السعودي، أنه لا يوجد أي نية للتعاقد مع أي لاعب مصري خلال الفترة المقبلة.

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وعبر عن تعجبه من ارتباط اسم نادي السعودي بشكل مستمر بلاعبين مصريين.

ويتواجد التعاون في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 48 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي التعاون السعودي كان قد سبق وأن تعاقد مع لاعبين مصريين أمثال، أمير عزمي مجاهد وعصام الحضري وعماد متعب، بالإضافة إلى مصطفى فتحي الذي لعب ولايتين في سكري القصيم.