ورش فنية ويوم ترفيهي بمراكز الشباب بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تم تنفيذ ورشة شغل التطريز بالخيوط بمركز "شباب سموحة" المنفذة لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء الموافق 2024/4/23 حتى الخميس الموافق 2024/4/25 بمشاركة عدد 15 فتاه من أندية الفتاة والمرأة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و تنفيذ وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - والإدارة العامة للفتاة والمراة و ‏بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب " ورش حرفية ( خياطة - جلود- ديكوباج- مكرمية- تطريز - ستان - كوروشية)

تضمنت الورش كيفية صناعة منتجات هاند ميد ، وتم تدريب الفتيات والسيدات على انواع المنتجات ، والتصميم ، والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي حيث تهدف الورش إلى دعم الحرف اليدويه والتراثيه كجزء من الهويه الثقافيه والشخصيه المصرية ، بالاضافة الى نشر ثقافة العمل الحر ، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيره تساهم في حياه افضل .

من ناحية أخرى نفذت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب " احمد عرابي " التابع لفرع شباب العامرية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ بشير فرج هنداوي ومدير المركز احمد حمدون يوم ترفيهي لأبناء المركز ونشاط رسم لاكتشاف المواهب الفنيه وذلك يأتي على رأس الأولويات التي يتبناها مجلس الإدارة للارتقاء بالمستوى الرياضي والتنافسي لأبناء القرية.

مراكز خدمة مجتمعية



ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏ بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.