عبد الحليم عبو: شخصية الأهلي وراء التتويج الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية.
وأوضح أن التحلي بشخصية الأهلي وراء التتويج الإفريقي والحصول على اللقب السادس عشر والتأهل إلى بطولة العالم للأندية لأول مرة.
وأشار إلى أن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره التي تستحق الفرحة، لا سيما أن جماهير الأهلي لا ترضى سوى بالصعود على منصات التتويج وتحقيق الألقاب .
وأشار عبو إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية خاصة في النهائيات، لذلك قدم الأهلي مباراة قوية ونجح في التتويج باللقب عن جدارة.