خالد العوضي: تلقينا إشادة كبيرة من الإتحاد الأفريقي للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي عن سعادته بتتويج فريق الكرة الطائرة رجال ببطولة إفريقيا للأندية، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي الذي أقيم مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، موضحًا أن الأهلي فاز باللقب عن جدارة بعد المستوى الذي قدمه الفريق خلال جميع مباريات البطولة.
وأكد العوضي على نجاح بطولة إفريقيا للأندية من الناحية التنظيمية، وهو ما عكسته إشادة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ومسئوليه، والفرق المشاركة في البطولة، الذين عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للأهلي لما لمسوه من جهود كبيرة لإنجاح البطولة بما يتناسب مع قيمة ومكانة النادي.
وشدد مدير عام النشاط الرياضي على أن توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كانت واضحة بضرورة أن تخرج البطولة بصورة مشرفة تنظيميًّا وعلى كافة المستويات وتوفير كافة الإمكانيات لإتاحة سبل الراحة لجميع الفرق.
وأشاد العوضي بدور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، ومتابعتها المستمرة لتذليل أي صعاب، وباللفتة الطيبة التي قامت بها اللجنة من خلال تكريم أساطير ونجوم اللعبة في النادي الذين حققوا بطولات مع الأهلي وساهموا في كتابة تاريخ لهم وللنادي.
واختتم خالد العوضي تصريحاته قائلًا إن الأهلي جاهز في أي وقت لاستضافة الأحداث الرياضية، وذلك من منطلق الدور الذي يقوم به مع المجتمع الرياضي، وحرص مسئوليه الدائم على نجاح البطولات لا سيما التي تقام على ملاعبه.