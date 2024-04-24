عبد السلام: هدفنا حصد جميع الألقاب واسعاد جماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الله عبد السلام، كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت على ‏صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.‏

وأكد كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادي أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا مضاعفًا من بداية البطولة واستطاعوا الفوز بكل ‏المباريات وصولًا إلى تحقيق اللقب الغالي.‏‎ ‎

وأشار عبد السلام إلى الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الأهلي في دعم الفريق منذ بداية البطولة وإلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي ‏اليوم.‏‎ ‎

وشدد على أن التركيز والإصرار على حسم اللقب كان شعار كل اللاعبين منذ انطلاق البطولة وإلى آخر نقطة في مباراة النهائي، ‏مشددًا على أن الفريق لديه إصرار على الفوز بكل الألقاب بالفترة المقبلة.‏

وأضاف عبد الله عبد السلام أن فوز الفريق باللقب الإفريقي والوصول إلى بطولة العالم للأندية هو أقل هدية يقدمها اللاعبون ‏للجهاز الفني والجمهور وإدارة النادي، وكل من وقف خلف الفريق منذ اليوم الأول للبطولة.‏