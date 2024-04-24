عبد السلام: هدفنا حصد جميع الألقاب واسعاد جماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الله عبد السلام، كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.
وأكد كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادي أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا مضاعفًا من بداية البطولة واستطاعوا الفوز بكل المباريات وصولًا إلى تحقيق اللقب الغالي.
وأشار عبد السلام إلى الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الأهلي في دعم الفريق منذ بداية البطولة وإلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي اليوم.
وشدد على أن التركيز والإصرار على حسم اللقب كان شعار كل اللاعبين منذ انطلاق البطولة وإلى آخر نقطة في مباراة النهائي، مشددًا على أن الفريق لديه إصرار على الفوز بكل الألقاب بالفترة المقبلة.
وأضاف عبد الله عبد السلام أن فوز الفريق باللقب الإفريقي والوصول إلى بطولة العالم للأندية هو أقل هدية يقدمها اللاعبون للجهاز الفني والجمهور وإدارة النادي، وكل من وقف خلف الفريق منذ اليوم الأول للبطولة.