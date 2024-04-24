الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد صلاح: حققنا هدفنا بإستعادة اللقب الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أحمد صلاح، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب بطولة إفريقيا للمرة الـ16، مشددًا على أن لاعبي ‏الأهلي قدموا بطولة مميزة واستثنائية واستحقوا التتويج في النهائي.‏

وأوضح صلاح أن اللاعبين والجهاز الفني كان لهم هدف منذ بداية البطولة، وهو استعادة لقب إفريقيا في ضيافة النادي لإسعاد ‏جماهير الأهلي الوفية والداعمة دائمًا للاعبين.‏

وأهدى صلاح كأس البطولة إلى جماهير الأهلي، متمنيًا أن يكون الفريق خير ممثل للكرة الطائرة المصرية في بطولة العالم ‏للأندية.‏‎ ‎

واختتم صلاح بأن التتويج والفوز بكل المباريات يأتي بعد استعداد جيد لجميع اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا من قبل البطولة بوقت كاف، ‏وهذا ما ظهر في إصرار اللاعبين للفوز بجميع المباريات وصولًا إلى التتويج باللقب.‏

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا