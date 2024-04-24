أحمد صلاح: حققنا هدفنا بإستعادة اللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أحمد صلاح، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب بطولة إفريقيا للمرة الـ16، مشددًا على أن لاعبي ‏الأهلي قدموا بطولة مميزة واستثنائية واستحقوا التتويج في النهائي.‏

وأوضح صلاح أن اللاعبين والجهاز الفني كان لهم هدف منذ بداية البطولة، وهو استعادة لقب إفريقيا في ضيافة النادي لإسعاد ‏جماهير الأهلي الوفية والداعمة دائمًا للاعبين.‏

وأهدى صلاح كأس البطولة إلى جماهير الأهلي، متمنيًا أن يكون الفريق خير ممثل للكرة الطائرة المصرية في بطولة العالم ‏للأندية.‏‎ ‎

واختتم صلاح بأن التتويج والفوز بكل المباريات يأتي بعد استعداد جيد لجميع اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا من قبل البطولة بوقت كاف، ‏وهذا ما ظهر في إصرار اللاعبين للفوز بجميع المباريات وصولًا إلى التتويج باللقب.‏