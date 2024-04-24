تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع لجنة التخطيط ظهر اليوم بمقر النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة تمت في النادي، وكانت من أجل مناقشة ملف كرة القدم وكل ما يخص الفريق والتدعيمات".

وأضاف أمير هشام: "بعد مباراة مازيمبي الكونغولي، سيكون هناك جلسات مستمرة مع مارسيل كولر المدير الفني، بسبب التدعيمات للموسم الجديد، والتي تشهد المشاركة في كأس العالم للأندية".

في سياق متصل شارك محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

وانتظم الشناوي، كابتن الفريق، في تدريبات الحراس، فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، إلى جانب تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، تعافي الرباعي وجاهزيتهم من الناحية الطبية، بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي