نجوم طائرة الأهلي يسيطرون على الجوائز الفردية لبطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الجوائز الفردية للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة، التي نظمها النادي بمقره بالجزيرة.

وحصل عبد الله عبد السلام كابتن الفريق على جائزة أفضل معد، وأحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب، كما فاز عبد الحليم عبو بجائزة أفضل سنتر بلوك، وعبد الرحمن الحسيني بجائزة أفضل ضارب مركز 4.

وفاز الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية رجال للكرة الطائرة بعد تغلبه في المباراة النهائية علي مولودية بوسالم التونسي بثلاثة أشواط دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما علي صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.