عبد الرحمن الحسيني: الأهلي إستحق التتويج بلقب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إن الفريق استحق التتويج ببطولة إفريقيا، مؤكدًا أن ‏الجميع تعاهد على إسعاد الجماهير بتحقيق اللقب‎.‎

وقال الحسيني: تعاهدنا كلاعبين قبل البطولة على الظهور بشخصية الأهلي خاصة أن البطولة تقام على أرضنا ووسط ‏جماهيرنا.‏

ووجه الحسيني الشكر إلى زملائه اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على المجهود الذي بذله الجميع من أجل الفوز باللقب، كما حرص ‏على تهنئة الجماهير على التتويج المستحق ‏باللقب والتأهل إلى بطولة العالم للأندية‎.‎

ونجح «رجال طائرة الأهلي» في التتويج بلقب إفريقيا للكرة الطائرة للمرة السادسة عشرة في التاريخ، بعد الفوز على مولودية ‏بوسالم التونسي حامل لقب النسخة الماضية.‏