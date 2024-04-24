أشرف نصار يكش كواليس إقالة بابافاسيليو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي كواليس إقالة نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني السابق للفريق الأول، وتعيين طارق مصطفى بدلًا منه.

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بابافاسيليو تولى قيادة الفريق في الدور الثاني بالموسم الماضي وكانت لدينا 12 نقطة فقط، وكنا في موقف صعب، وتمكن من أن يعبر بنا من هذا الموقف، ونجحنا في الاستمرار في الدوري".

وأضاف: "قمنا بتجديد عقد بابافاسيليو قبل بداية الموسم الجاري للحفاظ على الاستقرار، وكنا نجهز مشروعًا سويًا للفريق، للبحث عن تحسين مراكز الفريق في جدول الدوري، والمشاركة في البطولات الخارجية، وقمنا بتلبية طلباته بنسبة 100%".

وتابع: "عقدنا جلسة مع الفريق قبل بداية الموسم، وأكدنا على أهمية البدايات، لكننا تلقينا 4 هزائم في بداية الموسم أمام فرق متباينة القوة.. بعد كل مباراة كنا نبحث عن الاستقرار، وننتظر تحسن النتائج، ولكن بعد هذه النتائج كان هناك توافق مع بابافاسيليو بأنه لا يوجد توفيق لدى الفريق، وقمنا بإقالة الجهاز الفني تفاديًا لاستمرار تلك النتائج".

وأكمل: "أسباب تراجع النتائج حينها كان هناك جزء فني من المدرب، وجزء من اللاعبين، وكانت لدينا آفة هي الاطمئنان للنتيجة".

وواصل: "كنا حريصين على أن يكون المدرب الجديد مصري، لأن المدرب المصري أقرب من نفسية اللاعبين، خصوصًا أننا قمنا بتغيير الجهاز الفني في وسط الموسم، وخيار التعاقد مع طارق مصطفى كان الأقرب لنا، وفقًا لنتائجه في الدوري المغربي".

واستطرد: "لم أخشى التعاقد مع طارق مصطفى، نحن نتخذ قراراتنا وفقًا لنقاط محسوبة جيدًا، وعندما جلست معه قبل تولي الفريق، وجدت أنه يتابع الفريق بشكل جيد".

وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "فزنا على المصري في أول مباراة لطارق مصطفى مع الفريق، وبعد ذلك تلقينا 3 هزائم متتالية، ولكن كانت لدي ثقة في إمكانيات طارق مصطفى واللاعبين".